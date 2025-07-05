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Трамп захотел продавать Украине оружие

FT: Трамп проявил интерес к продаже оружия Украине
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Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским в пятницу проявил интерес в возможной продаже Киеву оружия. Об этом со ссылкой на источники пишет газета Financial Times.

«Президент Украины неоднократно заявлял о готовности закупить для своей страны батареи ПВО Patriot, перехватчики и другое оружие. Источник, осведомленный о телефонном разговоре с Трампом, сообщил, что Зеленский снова поднял этот вопрос, добавив, что президент США проявил интерес к потенциальной продаже оружия», — говорится в сообщении издания.

Газета отмечает, что, по мнению Трампа, Вашингтон хочет помочь с противовоздушной обороной Украине.

Как пишет FT, Зеленский также говорил с Трампом о совместных оборонных проектах, включая производство БПЛА и связанных с ними военных технологий. Украинский лидер охарактеризовал разговор с Трампом как «очень важный и плодотворный» и сказал, что он «очень хорошо информирован» о ситуации в Украине, отмечается в материале.

Трамп охарактеризовал ситуацию вокруг Украины как «очень сложную» после телефонного разговора с Владимиром Зеленским 4 июля.

Ранее экс-советник Кучмы оценил роль Путина в процессе завершения конфликта на Украине.

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