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На Украине заявили о «полном финише» после разговора Зеленского с Трампом

Соскин: разговор с Трампом продемонстрировал абсолютную бессильность Зеленского
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Ben Curtis/AP

Телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показал, что у Киева большие проблемы. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Это полный финиш. То есть никаких Patriot, никаких ракет, ни о чем они не договорились <…> Это демонстрация абсолютной бессильности Зеленского», — сказал он.

Соскин отметил, что у Киева фактически не осталось выбора, кроме переговоров. Однако Зеленский, по его мнению, не хочет идти на них, несмотря на очевидные факты и предложения российского президента Владимира Путина.

«Путин неоднократно говорил, что Россия готова на дипломатический переговорный механизм. Есть меморандум, есть рациональное, просто в нем надо начать работать», — заключил эксперт.

До этого газета Financial Times писала, что Трамп в ходе разговора с Зеленским 4 июля проявил интерес к возможной продаже Киеву оружия. По данным издания, президенты обсудили вопрос о совместных оборонных проектах США и Украины, включая производство БПЛА и связанных с ними военных технологий.

Глава Белого дома, комментируя разговор, заявил, что ситуация вокруг Украины «очень сложная». При этом он не исключил, что США могут отправить Киеву новые комплексы Patriot.

Ранее экс-советник Кучмы оценил роль Путина в процессе завершения конфликта на Украине.

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