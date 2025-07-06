На Украине заявили о «полном финише» после разговора Зеленского с Трампом

Телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского показал, что у Киева большие проблемы. Об этом заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Это полный финиш. То есть никаких Patriot, никаких ракет, ни о чем они не договорились <…> Это демонстрация абсолютной бессильности Зеленского», — сказал он.

Соскин отметил, что у Киева фактически не осталось выбора, кроме переговоров. Однако Зеленский, по его мнению, не хочет идти на них, несмотря на очевидные факты и предложения российского президента Владимира Путина.

«Путин неоднократно говорил, что Россия готова на дипломатический переговорный механизм. Есть меморандум, есть рациональное, просто в нем надо начать работать», — заключил эксперт.

До этого газета Financial Times писала, что Трамп в ходе разговора с Зеленским 4 июля проявил интерес к возможной продаже Киеву оружия. По данным издания, президенты обсудили вопрос о совместных оборонных проектах США и Украины, включая производство БПЛА и связанных с ними военных технологий.

Глава Белого дома, комментируя разговор, заявил, что ситуация вокруг Украины «очень сложная». При этом он не исключил, что США могут отправить Киеву новые комплексы Patriot.

Ранее экс-советник Кучмы оценил роль Путина в процессе завершения конфликта на Украине.