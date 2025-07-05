Трамп заявил, что США могут отправить новые комплексы Patriot Украине

Президент США Дональд Трамп не исключил, что Америка продолжит поставки систем ПВО Украине. Об этом он заявил на борту своего самолета в рамках разговора с журналистами, передает ТАСС.

На вопрос, отправят ли США системы ПВО Patriot Украине, Трамп ответил: «Мы могли бы. Мы рассматриваем это».

До этого газета Financial Times сообщала, что Германия «интенсивно» прорабатывает вопрос покупки у США систем ПВО Patriot в интересах Украины.

1 июля США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая Patriot, Stinger и 155-мм снаряды. В США раскритиковали это решение Пентагона. В минобороны ответили, что американской армии самой не хватает боеприпасов. Издание Politico узнало, что на фоне такого решения Киев решил сменить тактику и вместо военной помощи просить у Вашингтона разрешения для европейских стран закупать американское оружие и передавать его украинской стороне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в конгрессе США сочли проверку складов лишь предлогом для остановки помощи Украине.