Экс-советник Кучмы: только Путин будет решать, как завершить конфликт на Украине

Именно президенту РФ Владимиру Путину предстоит решить, как закончится украинский конфликт. Такое заявление в эфире своего YouTube-канала сделал бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

Он отметил, что нынешний глава государства Владимир Зеленский продолжает попытки убедить зарубежных партнеров Киева оказать давление на Москву. Но, по словам эксперта, политик занимается «абсолютной глупостью».

«На Путина никто в данном случае воздействовать не может», — подчеркнул Соскин.

Также бывший советник Кучмы назвал лживыми высказывания Зеленского о том, что Украине есть что противопоставить РФ, но для этого стране необходимо больше денег и оружия. Как он сказал, все подобные рассказы украинского лидера можно описать фразой «потемкинские деревни».

«На самом деле ситуация абсолютно глухая», — добавил эксперт.

1 июля Вашингтон приостановил передачу Киеву части важных вооружений, в том числе комплексов Patriot и 155-миллиметровых снарядов. В министерстве обороны США пояснили, что американским войскам самими не хватает боеприпасов. На этом фоне Украина сменила тактику и вместо военной помощи начала просить у США дать европейским странам разрешение закупать оружие американского производства и поставлять его в зону конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президента США Дональда Трампа обвинили в том, что он решил облегчить РФ победу в конфликте на Украине.