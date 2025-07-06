Политолог Марков указал Трампу, что хорошие отношения с Зеленским ведут к краху

Президенту США Дональду Трампу не следует налаживать отношения с украинским коллегой Владимиром Зеленским, поскольку все политики, имевшие с ним хорошие отношения, потерпели крах в своей карьере. Об этом в своем Telegram-канале написал российский политолог Сергей Марков.

«Зеленский проклят. И любой политик, который имеет хорошие отношения с Зеленским, начинает движение к своей собственной политической катастрофе», — предупредил эксперт.

Он указал, что с «проклятием Зеленского» столкнулись экс-президент США Джо Байден, бывший премьер Британии Борис Джонсон, экс-канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава Южной Кореи Юн Сок Ель.

Трамп охарактеризовал ситуацию вокруг Украины как «очень сложную» после телефонного разговора с Владимиром Зеленским 4 июля. Газета Financial Times ранее писала, что Трамп в ходе разговора с Зеленским проявил интерес в возможной продаже Киеву оружия. По данным издания, в диалоге поднимался вопрос о совместных оборонных проектах, включая производство БПЛА и связанных с ними военных технологий.

Ранее в Германии рассказали об «азовизации Украины» при поддержке Зеленского.