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Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом

Зеленский: разговор с Трампом был лучшим за все время, максимально продуктивный
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Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

Разговор с президентом США Дональдом Трампом 4 июля был «лучшим за все время». Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Наверное, это был самый лучший разговор за все это время, максимально продуктивный», — заявил он.

По словам украинского лидера, в ходе переговоров был поднят вопрос о системах противовоздушной обороны (ПВО). Глава государства добавил, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot является ключом к защите от баллистики.

Газета Financial Times ранее писала, что Трамп в ходе разговора с Зеленским проявил интерес в возможной продаже Киеву оружия. По данным издания, в диалоге поднимался вопрос о совместных оборонных проектах, включая производство БПЛА и связанных с ними военных технологий.

Американский лидер, комментируя разговор, заявил, что ситуация вокруг Украины «очень сложная». По его словам, беседа с украинским коллегой была «очень стратегической». Он подчеркнул, что обсуждал с Зеленским «разные вещи», но не стал раскрывать детали. При этом он выразил недовольство своим более ранним диалогом с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее экс-советник Кучмы оценил роль Путина в процессе завершения конфликта на Украине.

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