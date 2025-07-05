Хинштейн выдвинет в сенаторы от Курской области олимпийскую чемпионку

Олимпийская чемпионка по фехтованию Евгения Ламонова может стать кандидатом на пост сенатора от Курской области. Ее планирует выдвинуть врио главы региона Александр Хинштейн, пишет РБК, ссылаясь на источники.

«‎Сейчас исполнительную власть Курской области в верхней палате парламента представляет Алексей Кондратьев. Он стал сенатором в 2024 году, после избрания на пост главы области Алексея Смирнова», — сказано в материале.

По данным журналистов, после губернаторских выборов в сентябре произойдет смена сенаторов также в Тамбовской области.

В мае этого года президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов в Курской области пошутил, что Хинштейна назначили врио губернатора региона потому, что он «хочет все побольше».

Путин назначил Хинштейна врио главы Курской области 5 декабря 2024 года. Депутат Государственной думы сменил на этом посту Алексея Смирнова, который написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Ранее Хинштейн пообещал ощутимые результаты своей работы в Курской области.