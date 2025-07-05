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Хинштейн выдвинет в сенаторы от Курской области олимпийскую чемпионку

РБК: Хинштейн рассматривает фехтовальщицу Ламонову на пост сенатора
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Александр Кряжев/РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фехтованию Евгения Ламонова может стать кандидатом на пост сенатора от Курской области. Ее планирует выдвинуть врио главы региона Александр Хинштейн, пишет РБК, ссылаясь на источники.

«‎Сейчас исполнительную власть Курской области в верхней палате парламента представляет Алексей Кондратьев. Он стал сенатором в 2024 году, после избрания на пост главы области Алексея Смирнова», — сказано в материале.

По данным журналистов, после губернаторских выборов в сентябре произойдет смена сенаторов также в Тамбовской области.

В мае этого года президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов в Курской области пошутил, что Хинштейна назначили врио губернатора региона потому, что он «хочет все побольше».

Путин назначил Хинштейна врио главы Курской области 5 декабря 2024 года. Депутат Государственной думы сменил на этом посту Алексея Смирнова, который написал заявление о досрочном сложении полномочий.

Ранее Хинштейн пообещал ощутимые результаты своей работы в Курской области.

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