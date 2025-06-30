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В Израиле назвали опасным создание государства Палестина

Глава МИД Израиля Саар заявил, что создание Палестины угрожает Тель-Авиву
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Shang Hao/Xinhua/Global Look Press

Создание государства Палестина неприемлемо, так как, по мнению Тель-Авива, образование будет угрожать безопасности Израиля, заявил министр иностранных дел еврейского государства Гидеон Саар. Об этом пишет агентство Reuters.

«Мы считаем, что палестинское государство будет угрожать безопасности государства Израиль», — сказал глава МИД.

16 апреля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что Варшава официально признает государство Палестина.

9 апреля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж может признать Палестину как государство уже летом текущего года.

В мае прошлого года Норвегия, Ирландия и Испания объявили о своем решении признать Палестину. Изначально они не собирались этого делать до урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, но затем решили, что это поможет приблизить подписание мирного договора.

Ранее в Финляндии заявили, что не планируют признать Палестину.

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