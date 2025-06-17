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В Финляндии заявили, что не планируют признать Палестину

Президент Финляндии Стубб заявил, что не видит смысла в признании Палестины
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Alina Smutko/Reuters

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что сейчас Хельсинки не намерены признавать независимость Палестины в связи с продолжающейся нестабильностью на Ближнем Востоке и эскалацией конфликта между Израилем и Ираном. Его слова приводит газета Helsinki Times.

Политик назвал основные условия для возможного признания палестинского государства: прекращение огня в ближневосточном регионе, начало мирных переговоров с Израилем и достижение соглашения о создании двух государств. По словам Стубба, в настоящий момент нет никаких преимуществ в признании Палестины.

На сегодня Государство Палестина признано 148 странами - членами Организации Объединенных Наций. В 95 странах функционируют палестинские посольства и постоянные представительства. СССР признал Государство Палестина в 1988 году.

Принцип «двух государств для двух народов» предполагает создание независимой Палестины в границах, определенных в 1967 году, со столицей в Восточном Иерусалиме. Основной принцип — Палестина должна сосуществовать в мире с Израилем.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп может объявить о признании Палестины.

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