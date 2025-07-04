Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует созвониться с украинским лидером Владимиром Зеленским 4 июля. Об этом пишет британская газета Guardian.

«Встреча готовится к сегодняшнему дню, но все прояснится в последний момент», — сообщил источник.

Накануне Трамп в шестой раз созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер поздравил коллегу с Днем независимости и отметил, что РФ сыграла не последнюю роль в становлении государственности США.

Главы государств обсудили еще несколько тем, прежде чем Путин сказал Трампу, что Москва настроена на переговоры по конфликту на Украине, однако будет добавиться намеченных целей. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, президенты созвонятся еще раз в ближайшее время.

Ранее в Совфеде предрекли Трампу поражение, если он останется на стороне Украины.