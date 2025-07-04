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В Турции выявили активизацию разведки СБУ

Aydinlik: в Турции раскрыли действия СБУ по активизации агентурной работы
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Murat Kula/Turkish Presidential Press Office/Reuters

Турецкая газета Aydinlik опубликовала секретную переписку СБУ, свидетельствующую об активизации разведдеятельности в украинской диаспоре. Документ датирован мартом 2024 года и подготовлен николаевским управлением СБУ, издание планирует опубликовать еще три секретных переписки.

«Майор Харчук усилил агентурные позиции в общинах Анкары, Стамбула и Измира, организовав сбор оперативной информации», — утверждает издание на основании документа.

Согласно материалу, сотрудник контрразведки СБУ мониторил отношение турецких властей к украинским беженцам, фиксировал попытки вербовки украинцев иностранными спецслужбами, а также анализировал настроения в диаспоре на предмет «оппозиционных элементов».

Примечательно, что именно в Турции проходят переговоры между Россией и Украиной. 16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций Москвы и Киева. Тогда стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств. 25 мая страны завершили обмен пленными.

2 июня также в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другу меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными.

Ранее в Анкаре рассказали о сроках проведения саммита лидеров Турции, России, США и Украины.

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