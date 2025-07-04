На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России заявили, что Европа «совершенно не нужна» на переговорах по Украине

Аналитик Блохин: РФ и США могут не включить Евросоюз в переговоры по Украине
true
true
true
close
SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Россия и США могут не привлечь Европейский союз к продолжающимся переговорам по урегулированию конфликта на Украине, заявил «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Европа будет поддерживать Украину, а Соединенные Штаты выходят, при этом договариваясь Россией по другим направлениям. Здесь Европа совершенно не нужна, это технически спокойно делается», — отметил он, отвечая на вопрос, стоит ли Европе опасаться, что ее мнение не учтут в ходе мирного процесса по Украине.

Президент США Дональд Трамп, по мнению Блохина, видит, что переговоры зашли в тупик и немалую роль в этом сыграла позиция самой Украины, которая «при поддержке Европы саботирует мирное урегулирование».

«Очевидно, что страна, которая искренне хочет закончить войну, не будет обстреливать российские города», — подытожил аналитик.

4 июля итальянская газета La Stampa писала, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп намерены выстраивать переговоры по Украине напрямую без Европы.

3 июля Трамп провел телефонный разговор с Путиным — и остался недоволен ситуацией вокруг Украины. По мнению президента США, в мирном процессе нет прогресса. Он также заверил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Украине, но США должны быть уверены, что им самим хватает боеприпасов. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали ключевой фактор, который ускорит успехи России на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами