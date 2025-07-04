В России заявили, что Европа «совершенно не нужна» на переговорах по Украине

Аналитик Блохин: РФ и США могут не включить Евросоюз в переговоры по Украине

Россия и США могут не привлечь Европейский союз к продолжающимся переговорам по урегулированию конфликта на Украине, заявил «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Европа будет поддерживать Украину, а Соединенные Штаты выходят, при этом договариваясь Россией по другим направлениям. Здесь Европа совершенно не нужна, это технически спокойно делается», — отметил он, отвечая на вопрос, стоит ли Европе опасаться, что ее мнение не учтут в ходе мирного процесса по Украине.

Президент США Дональд Трамп, по мнению Блохина, видит, что переговоры зашли в тупик и немалую роль в этом сыграла позиция самой Украины, которая «при поддержке Европы саботирует мирное урегулирование».

«Очевидно, что страна, которая искренне хочет закончить войну, не будет обстреливать российские города», — подытожил аналитик.

4 июля итальянская газета La Stampa писала, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп намерены выстраивать переговоры по Украине напрямую без Европы.

3 июля Трамп провел телефонный разговор с Путиным — и остался недоволен ситуацией вокруг Украины. По мнению президента США, в мирном процессе нет прогресса. Он также заверил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Украине, но США должны быть уверены, что им самим хватает боеприпасов. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали ключевой фактор, который ускорит успехи России на Украине.