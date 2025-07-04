В США назвали ключевой фактор, который ускорит успехи России на Украине

Россия только укрепит свои успехи на поле боя из-за необходимости для Украины экономить материальные средства на фоне решения США остановить поставки оружия Киеву. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Последние события укрепляют уверенность России в том, что она может пережить Украину и ее сторонников в войне на истощение. Украине придется экономить материальные средства, и этот шаг, скорее всего, ускорит российские успехи на поле боя», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что стратегия России направлена на то, чтобы сломать способность и волю Украины вести боевые действия.

1 июля США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая Patriot, Stinger и 155-мм снаряды. В США раскритиковали это решение Пентагона. В минобороны ответили, что американской армии самой не хватает боеприпасов. Издание Politico узнало, что на фоне такого решения Киев решил сменить тактику и вместо военной помощи просить у Вашингтона разрешения для европейских стран закупать американское оружие и передавать его украинской стороне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раде заявили, что США хотят отдать Украину России.