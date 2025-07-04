На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров рассказал, где могут проходить дальнейшие переговоры РФ с США

Лавров: США и Россия расмотрят Эр-Рияд как площадку для дальнейших переговоров
true
true
true
close
Hamad I Mohammed/Reuters

Российская сторона готова рассмотреть Эр-Рияд как площадку для проведения дальнейших переговоров с США при появлении договоренностей о них. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы готовы рассматривать эту гостеприимную доброжелательную площадку, как мы это уже сделали, когда по предложению наших американских коллег в Эр-Рияде состоялась встреча», — сказал дипломат журналистам.

По его словам, важно, чтобы обе стороны чувствовали себя предельно комфортно, поэтому в случае возникновения конкретных планов по новым контактам, решение о месте проведения встреч будет принято по согласованию с Вашингтоном.

До этого посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что новый этап переговоров между Москвой и Вашингтоном, посвященный устранению дипломатических «раздражителей», пройдет в российской столице. Консультации должны стать продолжением предыдущих раундов, состоявшихся в Стамбуле, и якобы впервые пройдут на территории одной из сторон.

24 марта делегации России и США провели в Эр-Рияде переговоры по урегулированию на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов.

Ранее в Кремле рассказали об итогах разговора Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами