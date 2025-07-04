Лавров рассказал, где могут проходить дальнейшие переговоры РФ с США

Лавров: США и Россия расмотрят Эр-Рияд как площадку для дальнейших переговоров

Российская сторона готова рассмотреть Эр-Рияд как площадку для проведения дальнейших переговоров с США при появлении договоренностей о них. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы готовы рассматривать эту гостеприимную доброжелательную площадку, как мы это уже сделали, когда по предложению наших американских коллег в Эр-Рияде состоялась встреча», — сказал дипломат журналистам.

По его словам, важно, чтобы обе стороны чувствовали себя предельно комфортно, поэтому в случае возникновения конкретных планов по новым контактам, решение о месте проведения встреч будет принято по согласованию с Вашингтоном.

До этого посол РФ в США Александр Дарчиев заявил, что новый этап переговоров между Москвой и Вашингтоном, посвященный устранению дипломатических «раздражителей», пройдет в российской столице. Консультации должны стать продолжением предыдущих раундов, состоявшихся в Стамбуле, и якобы впервые пройдут на территории одной из сторон.

24 марта делегации России и США провели в Эр-Рияде переговоры по урегулированию на Украине, центральной темой которых было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Встреча, на которой также обсуждали прекращение огня и защиту инфраструктуры, длилась в общей сложности 12 часов.

Ранее в Кремле рассказали об итогах разговора Путина и Трампа.