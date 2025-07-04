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В «Талибане» допустили признание Исламского Эмирата Афганистан другими странами

«Талибан»: после РФ другие страны могут признать Исламский Эмират Афганистан
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Britta Pedersen/ZB/Global Look Press

Примеру России могут последовать другие государства и признать Исламский Эмират Афганистан, а также его власти в ближайшие недели или месяцы. Об этом заявил РИА Новости глава политбюро в Катаре движения «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций), посол Афганистана в этой стране Сухейль Шахин.

«Возможно, в ближайшие недели или месяцы мы услышим хорошие новости», — сказал он в ответ на вопрос о возможности признания афганских властей другими странами по примеру России.

3 июля стало известно, что РФ первой в мире признала Исламский Эмират Афганистан. При этом в российском министерстве иностранных дел отметили: официальное признание придаст импульс развитию продуктивного двустороннего сотрудничества двух стран в различных областях.

Позже посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов уточнил, что данное решение было принято президентом Владимиром Путиным по предложению главы МИД Сергея Лаврова.

Ранее новый посол Афганистана в России приступил к работе.

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