Россия первой в мире признала Исламский Эмират Афганистан

Россия официально признала Исламский эмират Афганистан. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.

3 июля заместитель главы министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Афганистана в России Гуль Хасана.

В МИД РФ также заявили, что официальное признание Российской Федерацией властей Афганистана придаст импульс развитию продуктивного двустороннего сотрудничества двух стран в различных областях. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва видит значительные перспективы взаимодействия с Кабулом в торгово-экономическом направлении с акцентом на проекты в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, инфраструктуры.

Как отмечает агентство Reuters, Россия стала первой в мире страной, которая официально признала власть талибов (движение внесено в список террористических организаций) в Афганистане.

19 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Россия признает действующие власти Афганистана «в свое время».

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия нацелена на сотрудничество с Афганистаном в борьбе с наркотиками и терроризмом.