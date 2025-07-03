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Посол РФ объяснил решение России признать Афганистан

Посол Жирнов: Путин принял решение признать Афганистан по инициативе Лаврова
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Решение РФ признать Исламский Эмират Афганистан было принято президентом России Владимиром Путиным по предложению главы российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил посол Российской Федерации в Кабуле Дмитрий Жирнов.

По его словам, такое решение показывает искреннее стремление РФ к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном.

3 июля в МИД России сообщили, что Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан.

В четверг заместитель главы министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Афганистана в России Гуль Хасана, который уже приступил к работе.

В этот день в МИД РФ также заявили, что официальное признание Российской Федерацией властей Афганистана придаст импульс развитию продуктивного двустороннего сотрудничества двух стран в различных областях. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва видит значительные перспективы взаимодействия с Кабулом в торгово-экономическом направлении с акцентом на проекты в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, инфраструктуры.

Ранее в России призвали страны ШОС разморозить отношения с Афганистаном.

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