Посол РФ объяснил решение России признать Афганистан

Решение РФ признать Исламский Эмират Афганистан было принято президентом России Владимиром Путиным по предложению главы российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил посол Российской Федерации в Кабуле Дмитрий Жирнов.

По его словам, такое решение показывает искреннее стремление РФ к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном.

3 июля в МИД России сообщили, что Москва официально признала Исламский Эмират Афганистан.

В четверг заместитель главы министерства иностранных дел РФ Андрей Руденко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Афганистана в России Гуль Хасана, который уже приступил к работе.

В этот день в МИД РФ также заявили, что официальное признание Российской Федерацией властей Афганистана придаст импульс развитию продуктивного двустороннего сотрудничества двух стран в различных областях. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва видит значительные перспективы взаимодействия с Кабулом в торгово-экономическом направлении с акцентом на проекты в сферах энергетики, транспорта, сельского хозяйства, инфраструктуры.

Ранее в России призвали страны ШОС разморозить отношения с Афганистаном.