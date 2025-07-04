Трамп после разговора с Путиным остается недоволен ситуацией вокруг Украины

Трамп заявил об отсутствии прогресса по урегулированию конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил по итогам беседы с российским лидером Владимиром Путиным о своем неудовлетворении ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас состоялся разговор. Во время этой довольно длительной беседы мы обсудили множество вещей, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен [ситуацией]», — сказал Трамп во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

По мнению главы США, прогресса по урегулированию конфликта нет.

3 июля Путин в шестой раз созвонился с Трампом. Российский президент поздравил американского коллегу с Днем независимости и отметил, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении государственности США.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Трамп в ходе разговора с Путиным ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий на Украине.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Путин уважает Трампа, лидеры двух стран сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом. Представитель Кремля отметил, что в некоторых областях позиции политиков близки, однако это не значит, что они сходятся во всем.

Ранее в прекращении военной помощи Украине от США увидели уступку России.