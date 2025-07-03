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Путин заявил о выстраивании уникального механизма для развития России

Путин: Россия выстроила уникальный механизм развития страны
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Россия сумела выстроить уникальный механизм развития страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», сообщает РИА Новости.

«Думаю, что вы со мной согласитесь, что нам удалось выстроить уникальную площадку, уникальный механизм развития отдельных отраслей промышленности, производства, экономики в целом, а значит, и всей России за последние годы», — сказал глава государства.

По его словам, речь идет о механизме, который построен на энергии общества, очень большого количества людей.

28 июня Путин поблагодарил молодое поколение за его вклад в развитие России и возможность строить планы на десятилетия вперед.

6 июня президент РФ заявил, что 2025 год определит технологическое развитие России.

28 апреля он говорил, что трудности, с которыми сталкивается Российская Федерация, должны стать стимулом для ее развития.

Ранее Путин назвал ключевую задачу властей России.

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