Путин поблагодарил молодое поколение за вклад в развитие России

Президент России Владимир Путин поблагодарил молодое поколение за его вклад в развитие России и возможность строить планы на десятилетия вперед.

«Вместе с вами, при вашем активном участии страна динамично развивается, строит и реализует планы на десятилетия вперед», — заявил он в ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции.

Российский лидер также отметил, что в России будут уделять особое внимание вопросам поддержки молодежи, ведь от этого зависит будущее страны.

Владимир Путин 28 июня, в День молодежи, в режиме видеоконференции принимает участие в открытии молодежных центров в шести российских регионах. Также у главы государства в графике на этот день есть встреча с представителями молодежных организаций.

До этого президент России в видеообращении к участникам пленарного заседания XII Форума регионов России и Белоруссии призвал молодежь помнить правду о подвиге своих предков в годы Второй мировой войны.

Ранее Лукашенко рассказал, от кого зависит место и роль РФ и Белоруссии на будущей карте мира.