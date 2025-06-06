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Гуцул заявила, что ее и активистку Попан лишили права на защиту

ТАСС: главу Гагаузии Гуцул и активистку Попан оставили без права на защиту
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Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что ее и другую фигурантку дела — активистку молдавского оппозиционного блока «Победа» Cветлану Попан лишили права на защиту в суде. Об этом пишет ТАСС.

«‎На сегодняшний день меня и Светлану Попан лишили права на защиту. Предвзятое отношение. Свидетели со стороны прокуроров, обвинителей имели больше полномочий, прав, чем мы», — сказала Гуцул агентству.

3 июня политик заявила, что обвинения в финансовых нарушениях против нее не подтверждены профильными экспертами. Она настаивает на привлечении независимых экспертов для анализа материалов дела.

30 мая сообщалось, что активы Евгении Гуцул и ряда лиц из ее окружения заморожены Налоговой службой Молдавии.

21 мая Гуцул заявила своим сторонникам, что Апелляционная палата Кишинева оставила в силе ее домашний арест. При этом политик подчеркнула, что не намерена сдаваться.

Главу Гагаузии задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

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