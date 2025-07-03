Гуцул рассказала о новом обвинении в рамках уголовного дела

Глава Гагаузии Гуцул сообщила о новом обвинении в рамках уголовного дела

Глава Гагаузии Евгения Гуцул сообщила о предъявлении нового обвинения в рамках возбужденного против нее уголовного дела. Об этом она заявила в интервью РИА Новости.

По словам главы автономии, новое обвинение существенно отличается от ранее предъявленных.

Гуцул задержали в аэропорту Кишинева 25 марта, не дав покинуть Молдавию. Ей предъявили обвинение в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии, которые проходили в 2023 году. Кроме того, политика обвинили в незаконном финансировании партии «Шор» и подделке документов.

11 июня районный суд Кишинева удовлетворил запрос прокуроров о продлении Гуцул срока домашнего ареста еще на 30 суток. 25 июня апелляционная палата Кишинева оставила политика под арестом.

1 июля молдавские прокуроры потребовали осудить главу Гагаузии на девять лет тюрьмы.

Ранее в Молдавии потребовали осудить главу Гагаузии на 9 лет тюрьмы.