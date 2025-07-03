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Путин посетил Национальный центр «Россия»

Путин в четвертый раз посетил Национальный центр «Россия» в Москве
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Иван Секретарев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин посетил четвертый раз Национальный центр «Россия» с момента открытия площадки в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

3 июля на площадке проходит форум Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Глава государства примет в нем участие и выступит на пленарной сессии.

1 июля сообщалось, что год назад Путин подписал распоряжение о создании национального центра «Россия». В руководстве центра подчеркнули, что он стал местом, где формируется культурный код страны, возникают новые идеи и каждый посетитель может найти свою точку опоры.

Также отмечается, что глава государства поддержал предложение расширить инициативу за пределы столицы, создав аналогичные пространства в регионах.

До этого представители бизнеса и государства в рамках сессии «Настоящее и будущее визуального кода России: для людей, бизнеса и государства» на ПМЭФ» заявили, что национальный центр «Россия» является пространством, в котором формируется язык визуального образа страны, насыщенного культурными смыслами.

Ранее в России обсудили разработку и продвижение нового национального стиля.

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