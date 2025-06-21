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Национальный центр «Россия» назвали точкой сбора профессионального сообщества

Гендиректор НЦ «Россия» Виртузова: визуальный код – не просто красивая картинка
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Артём Пряхин/Фотобанк «Росконгресс»

Национальный центр «Россия» является пространством, в котором формируется язык визуального образа страны, насыщенного культурными смыслами, заявили представители бизнеса и государства в рамках сессии «Настоящее и будущее визуального кода России: для людей, бизнеса и государства» на ПМЭФ.

Как отметила генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова, визуальный код – это не просо красивая картинка.

«Это совокупность смыслов, ориентиров, это язык, на котором говорит страна. Визуальный код — часть национальной безопасности, особенно в мире, который стремительно меняется», — сказала она.

По словам советника президента РФ и главы Совета при НЦ «Россия» по формированию нового стиля Елены Ямпольской, в многополярном мире не навязываются единые стандарты в политике, экономике и красоте.

«Каждый должен иметь свое лицо. И при этом важно не раствориться и не устареть. Национальный центр «Россия» — идеальная площадка, где мы можем выработать этот баланс», — сказала она.

Участники сессии пришли к единому мнению, что визуальные коммуникации становятся стратегическим ресурсом. Они отметили, что язык образов влияет на идентичность, формирует узнаваемый образ России как внутри страны, так и за ее пределами, делает национальные ценности понятными современному человеку.

В сессии также приняли участие общественный деятель и фотограф Мария Груздева, президент Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР) Анна Луканина, глава ДНР Денис Пушилин и другие.

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ПМЭФ – 2025
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