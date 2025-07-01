Национальный центр «Россия» отметил год работы

Год назад президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании национального центра «Россия». Об этом сообщается в Telegram-канале организации. Изначально проект стартовал как выставка, но за это время вырос в масштабную просветительскую инициативу.

В руководстве центра подчеркнули, что он стал местом, где формируется культурный код страны, возникают новые идеи и каждый посетитель может найти свою точку опоры.

Также отмечается, что глава государства поддержал предложение расширить инициативу за пределы столицы, создав аналогичные пространства в регионах.

«Нам есть, что показать, есть, чем гордиться, но это не все, важно еще красиво и талантливо это преподнести. Национальный центр будем создавать — это решено», — сказал тогда Путин.

В центре отметили, что с момента его открытия он стал площадкой для диалога, открытий и созидания, объединившей всю страну. За семь месяцев работы экскурсоводы провели более 10 тыс. экскурсий. Кроме того, в центре прошли сотни мероприятий, включая события международного уровня.

«Мы очень хотим стать тем гармоничным пространством, в котором хочется созидать, творить, влюбляться, мечтать и, конечно, гордиться. Потому что мы поняли: у русского человека есть невероятная потребность — гордиться своей страной», — поделилась генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова.