В России обсудили разработку и продвижение нового национального стиля

На базе Национального центра «Россия» стартовало создание нового российского стиля. Об этом сообщила на первой встрече Совета по его разработке и продвижению в общественном пространстве советник президента РФ Елена Ямпольская.

«Годами мы жалели, что большинство действительно отличных наработок в рамках национального стиля оставалась в столе. Очень хотелось поднять и реализовать эти идеи, дать возможность и молодым, и опытным дизайнерам проявить себя. Теперь мы начали разработку нового российского стиля», — рассказала Ямпольская.

Советник президента отметила, что совет будет аккумулировать идеи, вести их отбор и способствовать реализации начинаний. К работе подключатся ведущие профессионалы и лучшие художественные школы России.

«В работе Совета участвуют ведущие вузы и представители Министерства науки и высшего образования. Мы должны внимательно посмотреть на программы обучения профильных специалистов, поскольку их ценности и подходы будут напрямую влиять на формирование визуального облика России», — отметил замначальника управления президента по общественным проектам Алексей Жарич.

Он добавил, что большое значение также имеет нормативное регулирование — оно важно для системного подхода к государственным визуальным коммуникациям. Кроме того, на встрече была отмечена историческая роль инициативы.

«Это не разовое событие, а стратегическое направление, которое требует системного, глубокого подхода. Уверена, что именно в таком сопричастном формате мы сможем заложить прочный фундамент для создания визуального кода, отражающего идентичность, ценности и мечту о будущем России», — подчеркнула гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

Также Елена Ямпольская сообщила о завершении работы над дизайном букваря, который уже представлен президенту РФ. Далее совет будет работать над оформлением школьных учебников, национальными семейством шрифтов и палитрой, арт-объектами как точками гражданской идентичности и детскими площадками нового поколения с дополненной реальностью и традиционными орнаментами. Создание нового российского стиля направлено на формирование национально ориентированной визуальной среды, противодействие латинизации, трансляцию традиционных ценностей через визуальный язык и формирование целостного образа России как сильного и современного государства с большим культурным наследием.