Зеленский обсудит отмену военной помощи США с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит отмену военной помощи США с президентом Дональдом Трампом во время телефонного разговора 4 июля. Об этом пишет Financial Times.

3 июня глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что обсудил с конгрессменом Брайаном Мастом предоставление республике оборонной помощи.

1 июля США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая Patriot, Stinger и 155-мм снаряды. В США раскритиковали это решение Пентагона. В минобороны ответили, что американской армии самой не хватает боеприпасов. Издание Politico узнало, что на фоне такого решения Киев решил сменить тактику и вместо военной помощи просить у Вашингтона разрешения для европейских стран закупать американское оружие и передавать его украинской стороне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Германии высказались о прекращении военной помощи Украине от США.