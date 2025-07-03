Глава офиса Зеленского обсудил с американским конгрессменом помощь Украине

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак после информации о приостановке Соединенными Штатами поставок ракет и другого оружия Киеву заявил, что обсудил с конгрессменом Брайаном Мастом предоставление республике оборонной помощи. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ермак написал, что поговорил с Мастом по телефону. По его словам, основной темой беседы была оборонная поддержка Украины и усиление ее противовоздушной обороны.

Представитель Украины также подчеркнул, что Киев готов закупить дополнительные военные комплексы у США.

1 июля США приостановили поставки Украине части важных вооружений, включая Patriot, Stinger и 155-мм снаряды. В США раскритиковали это решение Пентагона. В минобороны ответили, что американской армии самой не хватает боеприпасов. Издание Politico узнало, что на фоне такого решения Киев решил сменить тактику и вместо военной помощи просить у Вашингтона разрешения для европейских стран закупать американское оружие и передавать его украинской стороне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле заявили, что чем меньше Украина получит ракет, тем ближе конец СВО.