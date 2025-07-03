Путин назначил нового посла в Сент-Винсенте и Гренадинах

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Прицепова послом в Сент-Винсенте и Гренадинах. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

«Назначить Прицепова Андрея Анатольевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Сент-Винсенте и Гренадинах по совместительству», — говорится в документе.

17 июня Путин освободил от должности главы дипмиссии в Сент-Винсенте и Гренадинах, Гайане, Барбадосе и ряде других стран дипломата Александра Курмаза. На его место в Гайане был поставлен Прицепов.

Андрей Прицепов — выпускник МГИМО МИД СССР, имеет большой опыт работы в центральном аппарате МИД России и за рубежом. До этого он был заместителем директора второго европейского департамента МИД России, а с 2014 года занимал должность генерального консула РФ в Эдинбурге.

До этого Путин назначил Александра Дарчиева послом в США. Указом президента он также был назначен постоянным наблюдателем России при Организации американских государств в Вашингтоне.

Ранее новый посол России в США встретился с Трампом.