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Андрей Прицепов назначен послом РФ в Гайяне

Путин назначил Андрея Прицепова послом РФ в Гайане
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Алексей Никольский/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Прицепова чрезвычайным и полномочным послом России в Гайяне. Соответствующий указ размещен на портале официально опубликованных правовых актов.

Также президент освободил от соответствующей должности Александра Курмаза.

До этого Путин наградил посла РФ в Ватикане Ивана Солтановского орденом Александра Невского.

22 мая Путин вручил орден святого Апостола Андрея Первозванного — высшую российскую награду — главе министерства иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Церемония проходила в Екатерининском зале Сенатского дворца в Кремле. Глава дипведомства был награжден указом главы государства от 21 марта в день своего 75-летнего юбилея.

Лавров был удостоен награды «за выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса РФ, многолетнюю плодотворную государственную деятельность».

Ранее Путин наградил многодетные семьи из нескольких регионов РФ.

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