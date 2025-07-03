В Британии высмеяли Макрона после его звонка Путину

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире на YouTube высмеял французского президента Эммануэля Макрона после его звонка российскому президенту Владимиру Путину.

«Макрон, возможно, не осознает, что его кредит доверия в Москве довольно мал. Он этого не понимает и по-прежнему считает себя гением дипломатии», — сказал он.

Во вторник, 1 июля, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон созвонились впервые за три года. Телефонный разговор лидеров России и Франции продлился более двух часов. Главы государств обменялись мнениями по украинскому конфликту и кризису вокруг иранской ядерной программы. О чем говорили президенты — в материале «Газеты.Ru».

Испанская газета El País писала, что разговор между Макроном и Путиным положил конец долгому молчанию европейских лидеров.

Ранее на Украине заявили, что Макрон пообщался с Зеленским после звонка Путину.