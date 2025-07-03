Европу призвали остановить военные поставки Украине

Европа должна последовать примеру президента США Дональда Трампа и прекратить поставки оружия Украине. Об этом в соцсети X написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Вы хотите продолжать платить еще больше за Украину, войну и колоссальную коррупцию, опустошающую эту страну? <...> Пока [премьер Франции Франсуа] Байру просит у вас $46 млрд на меры жесткой экономии. Хватит!» — написал политик.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Член палаты представителей, республиканец от штата Техас Майкл Маккол заявил, что пауза в приостановке помощи Украине наступила в «неподходящее время» для Украины, поскольку ослабляет усилия по давлению на российского президента Владимира Путина.

Ранее экс-советник Байдена дал совет Трампу в отношении Украины.