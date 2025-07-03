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Politico раскрыл детали приостановки помощи США Украине

Politico: решение Пентагона о приостановке помощи Украине ошеломило конгресс
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Shannon Stapleton/Reuters

Решение Пентагона приостановить некоторые поставки боеприпасов Украине стало шоком для конгрессменов, чиновников Государственного департамента и европейских союзников США, которых обычно подробно информировали о таких вопросах. Об этом сообщает Politico, ссылаясь на источники.

«Думаю, это сделано главой политического управления Пентагона, этим парнем [Элбриджем] Колби. Я даже не уверен, что с [госсекретарем Марко] Рубио консультировались по этому вопросу. В Белом доме имеются внутренние разногласия», — сказал конгрессмен Майкл Маккол.

Британский журнал The Economist написал, что президент США Дональд Трамп приостановил военную поддержку Киева из-за неприязни к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Ранее в конгрессе заявили, что США приостановили помощь Украине в «неподходящее время».

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