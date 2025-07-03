The Economist объяснил, почему Трамп приостановил поставки оружия Украине

Президент США Дональд Трамп приостановил военную поддержку Киева из-за неприязни к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом написал британский журнал The Economist.

«Трамп не взял на себя никаких новых обязательств по поставкам оружия с момента своего возвращения на пост президента в январе», — говорится в публикации.

The Economist отмечает, что Украина «оказалась перед лицом мрачной расплаты».

«Чем меньше оружия она получит, тем больше людей и территорий она потеряет», — подчеркивает издание.

Накануне член палаты представителей, республиканец от штата Техас Майкл Маккол заявил, что пауза в приостановке помощи Украине наступила в «неподходящее время» для Украины, поскольку ослабляет усилия по давлению на российского лидера Владимира Путина.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Ранее экс-советник Байдена дал совет Трампу в отношении Украины.