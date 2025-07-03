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Байден рассказал о звонках европейских лидеров

Байден заявил, что европейские лидеры просят его вернуться в политику
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Kevin Lamarque/File Photo/Reuters

Бывший президент США Джо Байден рассказал, что ему звонят лидеры европейских государств и просят его вернуться в политику. Его слова передает The Wall Street Journal.

«Мне звонят — я не буду вдаваться в подробности, не могу — ряд европейских лидеров, которые просят меня подключиться. Я этого не делаю, но даю советы», — рассказал Байден.

Он также заявил, что многое, над чем он так «усердно работал» будучи президентом США, свелось на нет нынешней администрацией Белого дома. В частности, Байден упомянул НАТО, сказав, что при нем альянс значительно укрепился, а сейчас есть риск, что «США уйдут с мировой арены».

До этого президент США Дональд Трамп назвал Байдена худшим президентом США в истории, а также раскритиковал других своих предшественников — Барака Обаму и Джорджа Буша — младшего. Высокую оценку Трамп смог дать только самому себе.

5 июня Трамп поручил провести расследование относительно здоровья Байдена. В частности, он захотел выяснить, скрывали ли помощники экс-президента информацию о его состоянии. Также американский лидер распорядился проверить, не использовали ли помощники демократа автоперо для подписания документов.

Ранее экс-врач Белого дома разоблачил близких Байдена, скрывавших правду о его здоровье.

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