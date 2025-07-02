В Раде заявили о наличии «запаса мощностей» после решения США приостановить помощь Киеву

Депутат Верховной рады Федор Вениславский на фоне информации о приостановке поставок некоторых видов вооружений от США на Украину заявил, что такой сценарий прорабатывался и у страны есть «определенный запас мощностей». Его слова приводит «РБК-Украина».

Он заявил, что в Киеве, понимая риски современных международно-политических реалий, прорабатывали разные варианты того, как минимизировать последствия.

«В том числе и такой вариант [приостановки поставок]. То есть Украина имеет определенный запас мощностей. А дальше я думаю, что наши дипломаты, Минобороны, Офис президента, парламентская дипломатия должны подключиться для того, чтобы все-таки мы получили продолжение поставок из США», — сказал Вениславский.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Ранее в Совфеде указали на мечту Киева об эскалации конфликта с Россией.