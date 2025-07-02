Нардеп посетовал, что США забрали у Украины полезные ископаемые и оружие

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Роман Костенко в эфире Radio NV посетовал, что Соединенные Штаты приостановили поставки вооружения Украине после того, как Киев подписал с Вашингтоном договор о добыче редкоземельных ресурсов.

Он напомнил, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом власти Украины сами предложили совместную разработку ископаемых. По его словам, «все аплодировали», что после подписания документа США будут поставлять оружие. Однако на выходе получилось так, что Киеву уменьшают количество поставок, указал Костенко.

«Две страны, которые на нас напали, — гаранты Будапештского меморандума: одни забирают у нас территории, пытаются, а другие забрали у нас полезные ископаемые. Вот и вся цена международным договорам. Поэтому здесь нужно работать, делать выводы и я думаю, что работать больше с Европой. И искать, самое главное, средства», — заявил он.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

Ранее Зеленский заслушал доклад об отношениях с США после приостановки военной помощи.