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В Госдепе раскрыли, что остается приоритетом политики Трампа

Госдеп США: приоритетом Трампа остается завершение конфликта на Украине
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Ken Cedeno/Reuters

Долгосрочное урегулирование конфликта на Украине, которое предваряло бы установление режима прекращение огня, остается приоритетом президента США Дональда Трампа. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс на брифинге, передает Fox News.

«Приоритетом президента Трампа является прекращение войны России и Украины посредством устойчивого урегулирования путем переговоров, которым предшествует немедленное прекращение огня», — сказала она.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что разрешить ситуацию вокруг Украины не так легко, как это может показаться со стороны. В подтверждение своих слов российский лидер привел заявление Трампа, который изначально верил, что сможет быстро достичь мира на Украине, но потом признал трудность урегулирования конфликта.

Путин при этом подчеркнул, что Россия хочет завершить специальную военную операцию с нужным для себя результатом, для чего и рассчитаны траты на вооружение.

Ранее радиостанция «Судного дня» передала три сообщения после решения Трампа по Украине.

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