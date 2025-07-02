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Глава офиса Зеленского отреагировал на заморозку поставок боеприпасов США

Ермак призвал дождаться официальной информации по заморозке поставок оружия США
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Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале призвал дождаться официальной информации о заморозке поставок американских боеприпасов.

«Мы работаем, меньше рефлексируйте на громкие заголовки об оборонке, вес имеет только официальная информация», — заявил он.

До этого газета The New York Times со ссылкой на украинских чиновников писала, что решение США приостановить поставки критически важных боеприпасов Украине может указывать на изменение внешнеполитических приоритетов Вашингтона.

2 июля США приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

После этой информации депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что такой сценарий прорабатывался и у страны есть «определенный запас мощностей».

Ранее на Украине выписали США из союзников после решения о приостановке помощи.

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