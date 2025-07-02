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На Украине выписали США из союзников после решения о приостановке помощи

Нардеп Безуглая заявила, что США перестали быть союзником Украины
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Mariam Zuhaib/AP

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая после решения Вашингтона приостановить военную помощь Украине заявила, что США перестали быть союзником республики. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

«Сейчас США – не наш союзник», — говорится в публикации.

США 2 июля приостановили поставки на Украину важных перехватчиков Patriot, зенитных ракет, высокоточных боеприпасов и 155-мм снарядов. Пентагон проводит проверку собственных арсеналов и обеспокоен их сокращением из-за длительной помощи Киеву и операций на Ближнем Востоке. Часть вооружений уже находится в Европе, но партию задержали перед отправкой на Украину.

После этой информации депутат Верховной рады Федор Вениславский заявил, что такой сценарий прорабатывался и у страны есть «определенный запас мощностей». Он заявил, что в Киеве, понимая риски современных международно-политических реалий, прорабатывали разные варианты того, как минимизировать последствия.

Ранее Подоляк заявил, что США продолжают поставлять ракеты для Patriot на Украину.

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