В России заявили, что Маск метит на место Трампа

Конфликт между бизнесменом Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом действительно очень серьезный и может иметь последствия для обеих сторон. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Я думаю, что Маск может понести серьезный экономический ущерб, а вот для Трампа ущерб будет скорее политическим. Не стоит забывать, что американский президент и в целом Республиканская партия в значительной степени зависят от финансовой поддержки крупного капитала. Именно Маск олицетворяет поддержку значительной части финансового капитала, который сделал ставку на Трампа и его движение MAGA», — пояснил американист.

По мнению Васильева, Маск ясно дал понять представителям крупного капитала, что «Трамп — это пустышка» и не тот человек, на которого надо делать ставку.

«На самом деле, Трамп исчерпал себя и в настоящее время является заложником ситуации, в которую сам себя загнал. Во время всей предвыборной кампании он демонстрировал себя как политик внесистемный, антагонист по отношению к вашингтонскому болоту. Теперь же Трамп не хочет иссушить это болото под названием глубинное государство, он хочет его перестроить под себя, но у него не получается. Тем более что для всего этого нужны деньги, а финансовые возможности Трампа и Республиканской партии ограничены», — сказал политолог.

Кроме того, видно, что внутри Маска теплятся его собственные президентские амбиции, именно поэтому он пытался занять пост при администрации Трампа, считает Васильев.

«Когда Трамп говорит «отправляйтесь в Южную Африку», он понимает, что Маск метит на его место. В общем-то, разразившийся между недавними союзниками конфликт действительно можно считать экзистенциальным и конфликтом на выживание», — заключил Васильев.

Между Дональдом Трампом и Илоном Маском разгорелся очередной публичный скандал, когда американский президент в своей соцсети Truth Social посоветовал предпринимателю «вернуться домой в ЮАР» на фоне критики бизнесменом законопроекта главы государства о налогах.

Ранее Маск предложил назвать новую политическую партию Соединенных Штатов «Америка».