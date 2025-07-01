На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России заявили, что Маск метит на место Трампа

Американист Васильев: Маск отберет у Трампа поддержку крупного капитала
close
Alex Brandon/AP

Конфликт между бизнесменом Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом действительно очень серьезный и может иметь последствия для обеих сторон. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Я думаю, что Маск может понести серьезный экономический ущерб, а вот для Трампа ущерб будет скорее политическим. Не стоит забывать, что американский президент и в целом Республиканская партия в значительной степени зависят от финансовой поддержки крупного капитала. Именно Маск олицетворяет поддержку значительной части финансового капитала, который сделал ставку на Трампа и его движение MAGA», — пояснил американист.

По мнению Васильева, Маск ясно дал понять представителям крупного капитала, что «Трамп — это пустышка» и не тот человек, на которого надо делать ставку.

«На самом деле, Трамп исчерпал себя и в настоящее время является заложником ситуации, в которую сам себя загнал. Во время всей предвыборной кампании он демонстрировал себя как политик внесистемный, антагонист по отношению к вашингтонскому болоту. Теперь же Трамп не хочет иссушить это болото под названием глубинное государство, он хочет его перестроить под себя, но у него не получается. Тем более что для всего этого нужны деньги, а финансовые возможности Трампа и Республиканской партии ограничены», — сказал политолог.

Кроме того, видно, что внутри Маска теплятся его собственные президентские амбиции, именно поэтому он пытался занять пост при администрации Трампа, считает Васильев.

«Когда Трамп говорит «отправляйтесь в Южную Африку», он понимает, что Маск метит на его место. В общем-то, разразившийся между недавними союзниками конфликт действительно можно считать экзистенциальным и конфликтом на выживание», — заключил Васильев.

Между Дональдом Трампом и Илоном Маском разгорелся очередной публичный скандал, когда американский президент в своей соцсети Truth Social посоветовал предпринимателю «вернуться домой в ЮАР» на фоне критики бизнесменом законопроекта главы государства о налогах.

Ранее Маск предложил назвать новую политическую партию Соединенных Штатов «Америка».

Все новости на тему:
Ссора Трампа и Маска
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами