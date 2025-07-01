Политолог раскрыл, будет ли Маск создавать новую партию в США

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск не будет создавать новую партию в США из-за конфликта с президентом Дональдом Трампом, поскольку в стране влияние имеют лишь демократы и республиканцы. Об этом в беседе с News.ru заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Я думаю, что слишком сильно называть нынешнее заявление Илона Маска неким новым большим конфликтом с администрацией Трампа. Ждать появления какой-либо третьей [влиятельной] партии в Соединенных Штатах точно не стоит», — заявил Дудаков.

Эксперт напомнил, что попытки создать третью силу в США уже были, однако американская электоральная система заточена на двухпартийность, в связи с чем затеи проваливались.

По мнению политолога, ближе к промежуточным выборам в 2026 году Маск вновь начнет поддерживать Республиканскую партию, поскольку у него очень серьезный конфликт с демократами.

До этого американский предприниматель Илон Маск, вновь критикуя законопроект президента США Дональда Трампа о сокращении государственных расходов, выдвинул предположение о возможном названии новой политической партии в США.

Маск уже заявлял о необходимости создания новой политической партии, поскольку, по его мнению, современные американцы «живут в однопартийной стране», и требуется платформа, «которая действительно будет заботиться о людях».

Ранее в России заявили, что Маск метит на место Трампа.