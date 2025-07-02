Эксперт рассказал, почему Франция решила наладить отношения с Россией

Париж решил пойти на налаживание отношений с Москвой, поскольку иранский кризис на Ближнем Востоке требует взаимодействия с Россией. Об этом «Газете.Ru» заявил директор Центра европейской информации, политолог-международник Николай Топорнин, говоря об итогах разговора президента РФ Владимира Путина с его французским коллегой Эммануэлем Макроном.

«Мне кажется, что главным образом речь шла об Иране, потому что сейчас в Евросоюзе идет обсуждение, там есть разные подходы к иранской проблеме. В Евросоюзе на прошедшем саммите рассматривалась инициатива ввести санкции против Израиля, правда, не все страны согласились, и поэтому вопрос был отложен», — отметил он.

Как заявил Топорнин, у Франции сдержанная позиция в отношении Ирана, не такая, как у США, поскольку Тегеран играет важную роль с точки зрения поставок нефтепродуктов на рынки. Поэтому, предположил он, Париж через Россию «мог бы наладить какой-то диалог» как с Тегераном, так и с Москвой.

«Франция решила пойти на налаживание контактов с Москвой, так как ситуация с Ираном требует взаимодействия с Россией, потому что сам Иран не очень-то идет на контакты», — считает аналитик.

По украинскому вопросу, отметил Топорнин, «никаких прорывов точно не случилось» в ходе разговора двух лидеров, поскольку Франция настаивает на прекращении огня на перемирии, а у России «своя позиция на этот счет».

Во вторник, 1 июля, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон созвонились впервые за три года. Телефонный разговор продлился более двух часов. Главы государств обменялись мнениями по украинскому конфликту и кризису вокруг иранской ядерной программы. О чем говорили президенты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько длилась беседа Путина и Макрона.