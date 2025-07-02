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Эксперт объяснил, почему Макрон решился позвонить Путину

Политолог Безпалько: звонок в Кремль является элементом пиар-капании Макрона
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Global Look Press/РИА Новости

Для президента Франции Эммануэля Макрона звонки в Кремль — один из элементов его пиар-кампании. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. При этом он допустил, что разговор главы Пятой республики с российским лидером Владимиром Путиным носил вполне прикладной характер.

«В данной ситуации для Макрона есть несколько поводов: это война на Ближнем Востоке, это поставки нефти, это стагнация экономики, это громадный долг Франции, как и, впрочем, любой другой западноевропейской страны», — пояснил эксперт.

Что со всем этим делать, особенно на фоне угрозы столкновения между Евросоюзом и Россией, к которому готовят Европу, очевидно, Макрон и обсуждал с Путиным. Возможно, президента Франции беспокоит, будет ли конфликт развиваться дальше и есть ли угроза применения ядерного оружия, отметил Безпалько.

Во вторник, 1 июля, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон созвонились впервые за три года. Телефонный разговор лидеров России и Франции продлился более двух часов. Главы государств обменялись мнениями по украинскому конфликту и кризису вокруг иранской ядерной программы. О чем говорили президенты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции рассказали о влиянии поддержки Украины на социальную сферу Франции.

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