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Журналисты стран БРИКС обратились к ООН из-за задержания журналистов в Баку

SHOT: журналисты БРИКС призвали генсека ООН защитить своих коллег в Азербайджане
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Журналисты стран БРИКС обратились к генсеку ООН Антониу Гутерришу из-за задержания своих российских коллег в Азербайджане. Об этом сообщает Telegran-канал SHOT.

Письмо на имя генсека написал директор департамента защиты прав журналистов Ассоциации журналистов БРИКС Иван Мельников. В документе, который есть в распоряжении SHOT, говорится, что журналисты должны быть защищены за границей, а задержания с применением силы недопустимы.

Гутерриша попросили принять меры для соблюдения прав российских журналистов, задержанных в Баку 30 июня.

30 июня азербайджанские силовики пришли в редакцию «Sputnik-Азербайджан». На следующий день стало известно о задержании семи сотрудников агентства. В нем отметили, что официальных запретов на работу в Азербайджане не поступало.

До этого издание Vesti.az писало о проведении правоохранительными органами Азербайджана операции в офисе «Sputnik Азербайджан». В материале отмечалось, что агентство фактически продолжало работу в Баку, несмотря на приостановку деятельности властями ранее в этом году.

Ранее в Кремле прокомментировали следы побоев на лицах задержанных в Баку россиян

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