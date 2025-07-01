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Стало известно, сколько длилась беседа Путина и Макрона

В Елисейском дворце заявили, что Путин и Макрон говорили более двух часов
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AP

Президент Франции Эммануэль Макрон и российский лидер Владимир Путин беседовали более двух часов. Об этом сообщили в Елисейском дворце по итогам телефонного разговора.

«Президент Франции и президент Российской Федерации провели сегодня телефонный разговор, продолжавшийся более двух часов», — говорится в сообщении.

Как отмечается в заявлении, Макрон подтвердил Путину «неизменную поддержку» Парижем суверенитета и территориальной целостности Украины, а также призвал к скорейшему прекращению огня и переговорам.

Сегодня Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Нынешняя беседа двух политических лидеров стало первой почти за три года. В разговоре с Макроном Путин отметил, что украинский конфликт является прямым следствием политики западных государств, которые игнорировали интересы безопасности России на протяжении многих лет.

Ранее Путин заявил Макрону, что урегулирование на Украине должно опираться на «территориальные реалии».

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