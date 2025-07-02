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Во Франции рассказали, зачем Макрон позвонил Путину

Parisien: Макрон звонил Путину, чтобы сделать ЕС участником переговоров по Ирану
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Global Look Press/РИА Новости

Телефонный звонок президента Франции Эммануэля Макрона российскому президенту Владимиру Путину показал стремление Европы сесть за стол переговоров по иранскому вопросу на Ближнем Востоке. Об этом сообщает французская газета Le Parisien.

«Этот телефонный звонок в любом случае свидетельствует о желании европейской дипломатии — в частности, трио Германии, Франции и Великобритании — вернуть себе контроль над этим вопросом», — говорится в сообщении издания.

Главы государств, как пишет газета, сошлись на необходимости координации действий в целях урегулирования проблемы на Ближнем Востоке дипломатическим путем.

Во вторник, 1 июля, пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон созвонились впервые за три года. Телефонный разговор лидеров России и Франции продлился более двух часов. Главы государств обменялись мнениями по украинскому конфликту и кризису вокруг иранской ядерной программы. О чем говорили президенты — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в ходе которой нанес удары по ядерным и военным объектам исламской республики. Тегеран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

22 июня к ударам по Ирану подключились военно-воздушные силы (ВВС) США. Как сообщил президент США Дональд Трамп, атаке подверглись три ядерных объекта республики, в числе которых был завод по обогащению урана Фордо.

Ранее на Украине заявили, что Макрон пообщался с Зеленским после звонка Путину.

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