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Экс-сотрудник Белого дома даст показания о здоровье Байдена

Politico: экс-глава аппарата Белого дома Клейн даст показания о здоровье Байдена
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Elizabeth Frantz/Reuters

Бывший глава аппарата Белого дома Рон Клейн даст показания о здоровье экс-президента США Джо Байдена. Об этом пишет газета Politico.

Отмечается, что еще четыре бывших сотрудника администрации президента решили дать показания о здоровье Байдена в конгрессе.

Согласно данным издания, Клейн даст показания 24 июля, бывший советник президента Стив Рикетти – 30 июля, бывший старший советник президента Майк Донилон – 31 июля, бывший заместитель руководителя аппарата Брюс Рид – 5 августа и бывший старший советник президента Анита Данн – 7 августа.

До этого в сенате США начались слушания о состоянии когнитивного здоровья экс-президента США Джо Байдена.

В ходе первого заседания выступили научный сотрудник по вопросам права и технологической политики из аналитического центра Heritage Foundation Теодор Уолд, бывший пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Шон Спайсер и профессор права Университета Вирджинии Джон Харрисон.

Ранее Байден оценил свои умственные способности как «чертовски хорошие».

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