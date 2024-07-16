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Байден оценил свои умственные способности как «чертовски хорошие»

Байден назвал свои умственные способности «чертовски хорошими»

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что его умственные способности остаются «чертовски хорошими». С таким утверждением он выступил в интервью телеканалу NBC.

«Во-первых, я всего на три года старше Трампа. И, во-вторых, мои умственные способности чертовски хороши», — подчеркнул Байден.

До этого Байден заявил, что готов к новому раунду дебатов с предшественником и конкурентом Дональдом Трампом в сентябре.

Прошлые дебаты между Трампом и Байденом закончились неудачей для действующего президента США. Позже он заявлял, что во время дебатов у него была сильная простуда, также он устал после двух командировок в Европу.

Спустя время американский лидер признал, что выступил на дебатах не лучшим образом из-за плохой подготовки к мероприятию.

Ранее Байден призвал не судить о его достижениях по недавним дебатам с Трампом.

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