Россияне считают, что Трамп может получить Нобелевскую премию мира

Большинство россиян (72%) считают, что президента США Дональда Трампа номинируют на Нобелевскую премию за участие в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном. Об этом свидетельствуют результаты опроса Новости Mail, которые есть у «Газеты.Ru».

«46% опрошенных считают, что Дональд Трамп, возможно, будет номинирован на Нобелевскую премию мира. 26% полагают, что будет точно номинирован», — говорится в результатах исследования.

Что касается получения Нобелевской премии мира, 43% россиян допустили такую возможность, еще 17% отметили, что Трамп точно получит ее. При этом 35% респондентов отвергли возможность такого развития событий.

Кроме того, большинство россиян (66%) отрицательно отнеслись к предложению выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира, 15% опрошенных выбрали ответ «скорее отрицательно».

24 июня конгрессмен от Республиканской партии Бадди Картер предложил выдвинуть президента США на Нобелевскую премию за урегулирование конфликта Израиля и Ирана.

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что Военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя два дня Трамп заявил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны». Позднее сообщалось, что Трамп был разгневан из-за нарушения режима перемирия между Ираном и Израилем.

Ранее эксперт объяснил, в каком случае Трампу не видать Нобелевской премии.